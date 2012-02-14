Запасы зерна в Украине на 1 февраля составляли 23,6 млн. тонн

В Украине на 1 февраля 2012 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 23,6 млн. тонн зерна, что на 66% больше против 1 февраля 2011 г. Такие данные сообщает Государственная служба статистики.

В том числе имелось 8,9 млн. тонн пшеницы, 2,3 млн. тонн ячменя, 11,2 млн. тонн кукурузы и 0,2 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 11,2 млн. тонн зерна (на 69% больше), в том числе 4,1 млн. тонн пшеницы, 1,5 млн. тонн ячменя, 4,8 млн. тонн кукурузы, 0,1 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 12,4 млн. тонн зерна (на 63% больше), в том числе зернохранящие - 9,6 млн. тонн (на 65% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 4,1 млн. тонн, что на 6% больше, чем на 1 февраля 2011г., из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 2 млн. тонн (на 97% больше), на предприятиях , которые осуществляют его переработку и хранение, - 2,1 млн. тонн (на 25% меньше, чем в прошлом году).

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