Присяжнюк надеется, что на следующей неделе "сырная проблема" будет снята

Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК надеется, что на следующей неделе проблема экспорта украинского сыра в Российскую Федерацию будет снята.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

Министр сообщил, что на следующей неделе приезжают специалисты Роспотребнадзора для проведения инспекции лабораторий на заводах, производящих сыр.

«На следующей неделе они приезжают и, я думаю, что все проблемы будут сняты», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.