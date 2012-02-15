Присяжнюк уверяет, что ограничений на экспорт зерна не будет

Правительство не рассматривает возможность введения ограничений на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня в комментарии журналистам.

«Никаких ограничений пока мы не предусматриваем», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что экспорт зерна в феврале практически не осуществлялся. «У нас февраль почти весь стоял. Какие ограничения?», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), на 1 февраля 2012 г. общий экспорт зерна с начала текущего маркетингового года превысил 11,6 млн. тонн. По основным культурам общий экспорт из Украины составляет: пшеницы – 3,3 млн. тонн, кукурузы – 6,2 млн. тонн, ячменя – около 2 млн. тонн.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что Украине удастся экспортировать в текущем маркетинговом сезоне 27 млн. тонн зерна.