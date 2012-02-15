Работники «Пирятинского сырзавода» отправлены в отпуск за свой счет

Производственные работники «Пирятинского сырзавода» (Полтавская обл.) отправлены в отпуск за свой счет.

Об этом УНИАН сообщила представитель АО «Молочный Альянс», в который входит «Пирятинский сырзавод».

По ее словам, работники производственных цехов были отправлены в отпуск за свой счет из-за остановки завода, вызванной конфликтом с Россией.

«На заводе работает около 800 человек. Производственники отправлены в отпуск. Дирекция работает», - сказала представитель АО «Молочный Альянс».

Она также сообщила, что запасы продукции Пирятинского сырзавода будут пытаться реализовать на территории Украины.

Напомним, Россия запретила ввоз сыров на свою территорию трех украинских производителей - ПП «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» и ООО «Гадячсыр».

Справка УНИАН. ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), входящее в пятерку крупнейших производителей твердых сыров, было создано в конце 2004 года в результате реорганизации коллективного предприятия "Пирятинский сырзавод".

Пирятинский сырзавод выпускает продукцию под торговой маркой "Молочный путь".

ЗАО "Молочный альянс" создано в июне 2006 года и на сегодня объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Яготинский маслозавод, Золотоношский маслодельный комбинат, "Варвамаслосырзавод", а также сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".