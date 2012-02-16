hike презентовал новое пиво valentine's limited edition

14 февраля hike в одном из столичных клубов презентовал новое пиво hike valentine`s limited edition.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, пиво hike valentine`s LE со вкусом цитрусового пунша произведено ограниченной партией 400 тыс. бутылок. Это второй по счету сорт пива, этикетка которого создана молодым украинским дизайнером.

Новый hike valentine`s LE имеет содержание алкоголя 4,8% об. и массовую долю сухих веществ в начальном сусле 11,5%. Выпускается в зеленых стеклянных бутылках объемом 0,5 л.

Справка УНИАН. АО «Оболонь» – крупнейший отечественный производитель напитков Украины. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Carling, Zlata Praha, Bitburger, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Корпорация «Оболонь» – крупнейший экспортер пива с Украины. По итогам 2010 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 40 стран мира.