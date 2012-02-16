Украинские трейдеры прекратили закупку продпшеницы на внутренних элеваторах

По данным экспертов ИА «АПК-Информ», в настоящее время в Украине многие экспортно-ориентированные компании прекратили закупку продовольственной пшеницы на внутренних элеваторах.

Об этом сообщается на сайте «АПК-Информ».

Как отмечают участники рынка, данное решение стало реакцией на просьбу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины воздержаться от экспорта пшеницы до прояснения ситуации с пересевом озимых.

Комментируя ситуацию, ряд трейдеров сообщает, что принять подобное решение их заставили опасения, что в случае невыполнения просьбы рынок может столкнуться с неофициальным регулированием экспорта.

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