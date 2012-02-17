Эксперты прогнозируют сохранение низких цен на картофель на протяжении 1,5 лет. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в рамках Четвертой международной конференции «Картофель и овощи Украины - 2012» автор проекта «АПК-Информ: Овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК.

«По картофелю мы прогнозируем сохранение сравнительно низких цен в течение ближайших полутора лет. Причина в том, что очень много картофеля, который на сегодня есть в хранилищах и будет использован на семена. Средняя урожайность будет ниже, потому что экономическая ситуация в хозяйствах не очень благоприятная, будет уменьшено использование средств защиты растений, удобрений и т.д. Это окажет негативное воздействие на урожайность. Тем не менее, снижение производства будет недостаточным для того, чтобы показать существенное повышение цен», - сообщил А.ЯРМАК.

По его данным, в 2012 году площади под картофелем у промышленных производителей будут увеличены на 5%, а население снизит площадь посадки. При этом для посадки будет использоваться в большей степени урожай прошлого года, а не качественный семенной материал, а также производители будут экономить на технологии и обработке, что приведет к снижению урожайности. При этом производство картофеля все равно превысит внутреннее потребление.

Президент Украинской картофельной ассоциации Сергей РЫБАЛКО сообщил, что, согласно статистике, в Украине ежегодно выращивается около 20 млн. тонн картофеля, а в 2011 году урожай картофеля составил 23 млн. тонн. При производстве 414 кг на душу населения потребление картофеля составляет всего 131 кг на душу. В целом внутреннее потребление картофеля составляет 5 млн. тонн, из них на рынке продается только 2 млн. тонн, а остальные 3 млн. тонн составляет потребление собственноручно выращенной продукции. Кроме того, 4 млн. тонн используется в качестве семенного материала, 4 млн. тонн - на корма и 6 млн. тонн - портится и выбрасывается. На промышленную переработку - производство крахмала и чипсов используется только 0,1% произведенной продукции.

При этом, по словам С.РЫБАЛКО, для Украины затруднен экспорт картофеля из-за несоответствия по стандартам качества.

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