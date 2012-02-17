Эксперты: в 2011-2012гг. убытки от выращивания картофеля и овощей достигнут 2,5 млрд.грн.

По данным «АПК-Информ», в сезоне 2011-2012 гг. убытки от выращивания картофеля и овощей достигнут 2,5 млрд. грн. из-за перепроизводства всех овощей борщевого набора и картофеля в Украине, совпавшего с перепроизводством этой продукции в России и ЕС.

Об этом говорится в пресс-релизе, розданном на Четвертой международной конференции «Картофель и овощи Украины - 2012», автор проекта - «АПК-Информ: Овощи и фрукты».

По словам автора проекта "АПК-Информ: Овощи и фрукты" Андрея ЯРМАКА, с началом оттепели цены на картофель и овощи снова пойдут вниз довольно резко, и пика снижения цены достигнут в середине апреля, когда начнется массовая утилизация избытков продукции. "Мы прогнозируем, что в этом году реализация растянется даже на следующий сезон, в частности, не исключаем, что лук старого урожая будет продаваться еще в августе т.г.", - отметил А.ЯРМАК.

«Этот сезон станет серьезным тестом на профессионализм для картофельно-овощной отрасли Украины, поскольку продолжить работу в ней смогут только те производители, которые научились анализировать рынок, инвестировали не только в выращивание, но и в маркетинг и качество продукции», - отмечает А. ЯРМАК.

«Мы прогнозируем снижение площадей и средней урожайности под овощами борщевого набора в 2012 году вследствие резкого ухудшения финансового состояния предприятий отрасли. Это приведет к росту цен на овощи, однако, вполне вероятно, оно будет недостаточным, чтобы отрасль снова стала прибыльной», - отметил А.ЯРМАК.

По оценкам эксперта, в ближайшие 10 лет ожидается снижение сроков окупаемости проектов в этой отрасли. Средняя окупаемость проектов по выращиванию овощей борщевого набора составит около 5 лет, снизившись почти на 2 года по сравнению с предыдущим десятилетием. Однако это станет возможным, если украинские производители не упустят контроль над рынком и будут самостоятельно развивать маркетинг и логистику. В противном случае им придется отдать более половины своей маржи посредникам, а значит, окупаемость проектов снизится даже до 10 лет. При этом отмечается, что украинские овощи и картофель могут продаваться не только в СНГ, но и в странах Ближнего Востока. На сегодня лук уже экспортируется в ЕС, а при условии повышения качества выращиваемых овощей, таких как лук, морковь и свекла, Украина может существенно расширить свое присутствие на этих рынках.