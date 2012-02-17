Пересев озимых обойдется аграриям в 7 млрд. грн. - УАК

Пересев 3,5 млн. га озимых культур обойдется аграриям в 7 млрд. грн.

Об этом сказал президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО в ходе круглого стола «Мировые продовольственные рынки и продовольственная безопасность Украины», сообщила УНИАН пресс-служба.

По его словам, «при таких объемах пересева яровыми вместо погибших пшеницы и рапса мы сможем сохранить урожай на уровне среднего за последние 5 лет».

При этом Л. КОЗАЧЕНКО добавил, что «из-за ухудшения экономического климата инвесторы сознательно отказываются от Украины и поворачиваются в сторону Бразилии, несмотря на то, что погодный климат в нашей стране намного более благоприятен для ведения сельского хозяйства».

Он отметил, что при привлечении в течение 5-7 лет 65-70 млрд. долл. инвестиций в сельское хозяйство Украины, отрасль могла бы дать экспортный потенциал в объеме 30 млрд. долл. с последующим ростом до 45 млрд. долл. «Однако это далеко от реалий, потому что в результате элементарного анализа ситуации в Украине независимые инвесторы делают для себя неутешительные прогнозы относительно инвестирования в нашу страну», - отметил президент УАК.

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