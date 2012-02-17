Завтра в Украине сохранится сухая и морозная погода

Завтра в Украине сохранится сухая, морозная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 февраля в западных областях облачно, временами снег, днем мокрый снег, местами с дождем, кое-где налипание мокрого снега и гололед; температура ночью 7-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму, Приазовье и на крайнем востоке местами небольшой снег; температура в северных и центральных областях ночью 15-20°, местами 23°, днем 5-10° мороза, в восточных и южных областях ночью 10-15°, днем 3-8° мороза, в Крыму ночью 3-8° мороза (на Южном побережье около 0°), днем от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, местами 23°, днем 5-10° мороза.

В столице без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 6-8° мороза.