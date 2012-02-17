В Тернопольской области построят завод по переработке сои

В 2012 году в Тернопольской области начнут строительство завода по переработке сои.

Как сообщил во время сегодняшней пресс-конференции глава Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН, соответствующая договоренность была достигнута во время приезда 9 февраля в Тернопольскую область бизнесмена Дмитрия ФИРТАША для презентации строительства тепличного комплекса.

«Нам удалось убедить Дмитрия Васильевича ФИРТАША строить соевый завод у нас. Потому что один такой завод он планирует строить на юге Украины, а второй хотел в Черновицкой области. Мы сумели договориться, что этот завод будет на Тернопольщине», – сказал В. ХОПТЯН.

По его словам, для будущего завода уже выделен земельный участок площадью 13 га.

«Завод начнут строить в этом году, заработает он со следующего года. Это будут и рабочие места, а еще – это производство качественных комбикормов, которое даст толчок для развития отрасли животноводства», – отметил губернатор.

Кроме этого, по данным В. ХОПТЯНА, Д. ФИРТАШ также выступит инвестором строительства в области элеватора на 200 тыс. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, в селе Синьков Залищицкого района Тернопольской области началось строительство тепличного комплекса площадью 10 га.

Новое хозяйство должно начать работу осенью в 2012 году и будет выращивать ежегодно 4 тыс. т помидоров и 1,55 тыс. т перца.

В состав комплекса войдет теплица по выращиванию рассады мощностью 8,1 млн. саженцев в год, а также цех для хранения и упаковки продукции.

Инвестором проекта является уроженец села Синьков Д. ФИРТАШ. Заказчиком строительства выступает ООО «Эдем», генподрядчик – компания «Партнер».

Стоимость проекта составляет 150 млн. евро.