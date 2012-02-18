Сельхозпроизводителям компенсируют 50% стоимости строительства овощехранилищ?

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует компенсировать сельхозпроизводителям 50% стоимости строительства овоще- и картофелехранилищ и осуществлять возврат процентов по кредитам на их постройку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, на сегодня развитие овощехранилищ является одним из направлений поддержки государством сельхозпроизводителей.

Также министр отметил, что для стимулирования строительства подобных пунктов хранения сельскохозяйственной продукции государством предусмотрен возврат средств сельхозпроизводителям.

«Государство будет компенсировать 50% стоимости строительства овоще- и картофелехранилищ и возвращать проценты по кредитам на их возведение», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.