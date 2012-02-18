Минагропрод направит 20 млн.грн. на пересев озимых. УАК оценивает работы в 7 млрд.грн.

На пересев в этом году около 3 млн. га озимых государством предусмотрено 20 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

«В этом году погода не позволила провести сев озимых в таком объеме, в котором мы планировали. В результате засеяно на 200 тысяч гектар меньше, чем было запланировано. Засуха и жесткая зима тоже внесли свои коррективы. Так, в северных и центральных областях зимний период проходит нормально, со значительным снежным покровом. Херсонская, часть Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областей и Крыма несколько пострадали от сильных морозов. В целом нам придется пересевать около 3 миллионов гектар озимых», - сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Минагропрод также готовит компенсации на пересев и разрабатывает концепции сохранения зерновых, чтобы минимизировать потери от недостаточных всходов и вымерзания озимых культур.

«Сегодня свое слово должна сказать наука. Уже проведены зональные совещания относительно рекомендаций по пересеву, предоставляемых сельхозпроизводителям на основе еженедельного мониторинга состояния озимых культур. Кроме того, со стороны государства уже выделено 20 млн. грн. для дополнительной закупки семян. В ближайшее время будет принято постановление по удешевлению горюче-смазочных материалов и удешевление удобрений», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Украинской аграрной конфедерации , пересев 3,5 млн. га озимых культур обойдется аграриям в 7 млрд. грн.