Украинский сыр опробует рынок Иордании?

09:24, 20 февраля 2012
Агро
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Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил вопрос экспорта украинского сыра с премьер-министром Иордании.

Об этом глава МИД сообщил в своем микроблоге на Twitter, подводя итоги встречи в Аммане.

«Не мог не коснуться вопроса возможного экспорта украинского сыра. Уверен, в РФ наши сыры вернутся, но новые рынки еще никому не помешали», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

«В иорданских партнерах импонирует нацеливание на результат. Переговоры с премьер-министром Иордании подтвердили хорошие возможности для торговли», - сообщил глава украинского МИД.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор России обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Российские власти утверждают, что в сырых было обнаружено пальмовое масло, украинская сторона это категорически отрицает.

Ранее правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявил, что Украина будет продавать свой сыр на европейском рынке.

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