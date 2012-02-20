Депутат предлагает ввести 1%-ый сбор за пользование сельхозземлями

Народный депутат Григорий КАЛЕТНИК (Партия регионов) предлагает ввести новый сбор за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения в размере 1% от стоимости нормальной денежной оценки земли.

Об этом говорится в законопроекте №10051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно сбора за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения)", внесенном в парламент 15 февраля т.г.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 10 Налогового кодекса Украины и дополнить перечень местных налогов и сборов новым сбором за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения.

К плательщикам этого сбора предусмотрено отнести владельцев и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения, право собственности и пользования которых зарегистрированы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Ставка сбора за один гектар земель сельскохозяйственного назначения составит 1% от их нормативной денежной оценки.

По мнению инициатора законопроекта, принятие этого акта сделает возможным увеличение местных бюджетов на 3,5-4,5 млрд. грн., которые будут направлены на развитие сельской местности.

Государственное агентство земельных ресурсов Украины поддерживает принятие данного законопроекта, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“Очередным решительным шагом власти на пути завершения земельной реформы станет принятие этого законопроекта, который должен стать основой системной работы по поддержке нашего села и крестьянина, всех, кто живет и работает на земле», - сказал председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО.

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