Работа российского представительства компании Nemiroff разблокирована

Работа московского Торгового дома компании Nemiroff вечером 16 февраля 2012 г. была разблокирована и был обеспечен доступ на предприятие легитимного генерального директора компании Григория САВИНОВА. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В компании сообщили, что в конце августа 2011 г. ТД Nemiroff в Москве, выполняющий функции российского представительства компании Nemiroff, подвергся рейдерской атаке, инициированной частью акционеров компании. В результате силового захвата работа предприятия была заблокирована, а генеральный директор Г.САВИНОВ незаконно смещен. В компании заявляют, что запись о смене гендиректора была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на основании сфальсифицированных документов, в нарушение как Соглашения акционеров компании Nemiroff, так и законодательства Российской Федерации.

«Незаконные действия по смене генерального директора получили надлежащую правовую оценку: 24 октября 2011 г. суд Никосии (Кипр, по месту юрисдикции Nemiroff Holdings Ltd, владеющей 60% ТД Nemiroff в России) принял решение о восстановлении и обязал Nemiroff Holdings Ltd предпринять все необходимые действия по восстановлению в должности Г.САВИНОВА. 14 февраля 2012 г. Г.САВИНОВ был внесен в ЕГРЮЛ в качестве генерального директора ТД Nemiroff в России», - говорится в сообщении.

По словам Г.САВИНОВА, его первоочередной задачей сейчас будет проведение полного анализа ситуации в компании, аудит финансового состояния и максимально оперативное восстановление нормальной работы предприятия. «За месяцы вынужденного простоя напитки Nemiroff практически исчезли с торговой полки. Большая часть сотрудников компании уволены или отправлены в вынужденный отпуск. Государственный бюджет при самой осторожной оценке за этот период недополучил около 50 млн. долл. налоговых поступлений. Торговый дом имеет многомиллионную задолженность перед компаниями группы Nemiroff», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира. Производственные мощности компании: 2 ликероводочных завода, расположенные в городе Немиров (Винницкая обл.). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В октябре 2010 года международный бренд Nemiroff начал розлив продукции в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под брендом Nemіroff насчитывает 28 позиций.