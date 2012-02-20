Роспотребнадзор ждет документы от предприятий Украины, поставляющих сыр на рынок РФ

Москва. С целью выработки мер по возобновлению поставок сыров ряда украинских производителей Роспотребнадзор направил в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины перечень документации для проведения документарной проверки предприятий, производящих сыр и поставляющих его на рынок РФ.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также Роспотребнадзор также готов рассмотреть документы на продукцию, которые поступят непосредственно от украинских предприятий, вырабатывающих сыр и поставляющих их на рынок Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретилсяс руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.