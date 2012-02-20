В Земельный кодекс внесли изменения

Кабинет Министров Украины 15 февраля т.г. одобрил законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно усиления требований по охране окружающей среды при решении вопросов изъятия (выкупа), предоставления, изменения целевого назначения земельных участков».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Кабмина.

В Министерстве экологии и природных ресурсов, которое инициировало внесение изменений в закон, считают, что их принятие и выполнение позволит улучшить состояние сохранения природно-заповедного фонда. Поскольку будут созданы предпосылки для недопущения злоупотреблений при решении вопросов об изъятии (выкупе), предоставлении, изменении целевого назначения земельных участков ценных природоохранных территорий. Устранение правовой коллизии относительно проведения геологоразведочных работ на землях природно-заповедного фонда позволит уменьшить риски внедрения соответствующих видов деятельности.

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