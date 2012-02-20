В АПК Украины в 2011 году прямые иностранные инвестиции не поступали - УАК

В 2011 году в сельское хозяйство Украины прямые иностранные инвестиции не поступали.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации (УАК) со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

«Как и ожидалось, и без того скудные в последние годы прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство Украины, в 2011 г. «расходились по домам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно данным Госстата Украины, за последний год иностранных инвестиций в этот, едва ли не самый перспективный сектор экономики, не было, «а 25 млн. долл. из вложенных в предыдущие годы «возвратились домой!», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что показатель "прямые иностранные инвестиции" - один из основных, характеризующих состояние инвестиционного климата в тех экономиках и их секторах, куда они направляются, поскольку прямые иностранные инвестиции осуществляются независимыми иностранными юридическими и физическими лицами, принимающими решение об инвестировании, исходя из их независимой оценки состояния законодательства, справедливости судебной системы, бизнес-климата, уровня коррупции в стране потенциального вложения средств.

По данным УАК, прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство Украины в 2005 г. составили 86 млн. долл., в 2006 г. - 95 млн. долл., в 2007 г. - 153 млн. долл., в 2008 г. - 246 млн. долл., в 2009 г. - отток инвестиций составил 10 млн. долл., в 2010 г. - поступило 46 млн. долл. инвестиций, а в 2011 г. - отток составил 25 млн. долл.