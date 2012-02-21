Теневой рынок алкогольной продукции уничтожат до конца года?

Налоговая милиция намерена ликвидировать теневой рынок ликеро-водочной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

С целью недопущения тенизации производства и сбыта водки, областные и районные руководители управлений налоговой милиции получили задание в течение года уничтожить теневой рынок алкогольных напитков. «Недавно мы провели ротацию руководителей управлений, поставив перед ними четкие задачи. Одной из этих задач является ликвидация теневого рынка ликеро-водочной продукции, из-за которого существенно страдает государственный бюджет. Резерв поступлений составляет менее 4 млрд. грн.», - заявил начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ.

По его словам, в течение февраля 2012 года сотрудники налоговой милиции выявили 126 нарушений законодательства, в результате из незаконного оборота было изъято 1,16 млн. бутылок ликеро-водочных изделий.

В 2011 году налоговая милиция изъяла товарно-материальных ценностей на сумму 957,5 млн. грн., в том числе более 20 млн. бутылок ликеро-водочных напитков на сумму 181,3 млн. грн.