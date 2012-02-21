Госземагентство ввело электронную систему проверки статуса заявлений граждан

Государственное агентство земельных ресурсов ввело электронную систему проверки статуса заявлений граждан, сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

Как указывается в сообщении, ведомство ввело электронную систему проверки статуса заявлений в рамках перехода на полную автоматизацию процессов.

В агентстве отметили, что для удобства каждого гражданина, который подал заявление в территориальные органы земельных ресурсов о предоставлении платных административных услуг (регистрация земельного участка, государственного акта или договора аренды, определение кадастрового номера, предоставление выписки и регистрации перехода права), открыта специальная программа он-лайн отслеживания движения документа и состояния его выполнения. Система доступна для всех на официальном сайте ведомства.

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