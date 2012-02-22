Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в 2012 году на уровне 42-50 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году урожай зерновых культур на уровне 42-50 млн. тонн в зависимости от погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 22 февраля, во время брифинга сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Учитывая структуру пересева, оптимистически мы прогнозируем на сегодняшний день валовый урожай зерновых около 50 млн. тонн, пессимистический — в рамках 42 млн. тонн», - отметил он.

По словам министра, правительство не намерено вводить ограничение экспорта зерновых в текущем маркетинговом году.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, на пересев в этом году около 3 млн. га озимых культур государством предусмотрено 20 млн. грн.

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