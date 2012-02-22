Уровень обеспечения внутреннего рынка мясом в 2012 году составит 90% - Минагропрод

В 2012 году уровень обеспечения внутреннего рынка Украины мясопродукцией составит 90%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 22 февраля, во время брифинга сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По информации министерства, уровень потребления мясопродукции в 2012 году составит 2,477 млн. тонн, объемы собственного производства составят 2,26 млн. тонн. Планируется также экспортировать мясопродукции в объеме 90 тыс. тонн, импортировать — 217 тыс. тонн.

В ведомстве отмечают, что благодаря наращиванию внутреннего производства импорт мяса в Украину в 2011 году сократился на 40%.

Так, в текущем году планируется произвести 410 тыс. тонн говядины, 750 тыс. тонн свинины и 1,06 млн. тонн мяса птицы. Предусматривается экспортировать 10 тыс. тонн говядины, 15 тыс. тонн свинины и 62 тыс. тонны мяса птицы. Структура импорта мяса будет следующей: 20 тыс. тонн говядины, 130 тыс. тонн свинины и 60 тыс. тонн мяса птицы.

«Колебания цен на мясную продукции мы не рассматриваем», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК, говоря о стоимости мяса на внутреннем рынке.