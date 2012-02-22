Кабмин выделил 190 млн. грн. на защиту сел от вредного действия вод

Кабинет министров выделил 190 млн. грн. на защиту сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного действия вод.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Как отмечается в сообщении, это предусмотрено принятым на сегодняшнем заседании правительства постановлением “О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 23 февраля 2011 г. № 137”, разработаном Минприроды.

Документ приводит в соответствие Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения мероприятий по защите от вредного действия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий к изменениям, произошедшим в нормативно-правовом поле, а также распространяет действие Порядка на внедренную в 2012 году новую бюджетную программу «Комплексная противопаводковая защита в бассейне р. Тиса в Закарпатской области».

По двум бюджетным программам, на которые распространяется действие Порядка, в 2012 году предусмотрены расходы на общую сумму 190 млн. грн., в том числе из общего фонда государственного бюджета в сумме 100 млн. грн. и из специального фонда государственного бюджета в сумме 90 млн. грн., информировали в Минприроды. Ответственным исполнителем бюджетных программ является Госводагентство.

Одновременно проектом предусматривается утрата силы Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для ведения государственного мониторинга поверхностных вод, водного кадастра, проведения паспортизации, управления водными ресурсами, в связи с ликвидацией соответствующей бюджетной программы.

В связи с пересмотром Плана мероприятий по защите от вредного действия вод на 2012 год согласовано дополнить перечень работ, которые могут выполняться с целью защиты от вредного действия вод, позицией: “Выполнение дноуглубительных работ на р. Днепр в пределах г. Киева”.

Потребность в таких изменениях связана с необходимостью выполнения комплекса работ по экологическому оздоровлению р. Днепр в пределах города Киева в связи с подготовкой к проведению Евро-2012, отметили в Минприроды. По их данным, мероприятиями предусмотрено расчистка реки от донных наносов, мусора, веток и т. п.

В свое время бюджетную программу, направленную на защиту от вредного действия вод в пределах городов реализовал Минрегионстрой, однако на сегодняшний день она ликвидирована, добавили в Минприроды.