На охрану земель в 2011 г. было направлено 45,3 млн. грн. из предусмотренных 338 млн. грн.

В Украине на мероприятия по охране земель в 2011 году было направлено 45,3 млн. грн. из предусмотренных 338,1 млн. грн. региональными программами, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

В агентстве отметили, что общая площадь земель, нуждающихся в консервации, достигает 1,1 млн. га, из них 644,2 тыс. га - деградированные, 432,1 тыс. га - малопродуктивные и 11,9 тыс. га — техногенно загрязненные земли.

В течение прошлого года осуществлена консервация 2,3 тыс. га земель, из них 0,9 тыс. га путем залеснения и 1,4 тыс. га - залужения. На сегодня только 18,1 тыс. га земель находятся в стадии консервации.

По данным ведомства, всего площадь нарушенных земель в государстве составляет 144 тыс. га, из них в прошлом году нарушено 1,2 тыс. га. При этом рекультивировано 571,1 га таких земель, из них более 63% составляют сельскохозяйственные угодья. Общая площадь земель, находящихся в стадии рекультивации, составляет 6,6 тыс. га.

Кроме того, нуждаются в улучшении 270,8 тыс. га малопродуктивных земель. В прошлом году улучшены 1,9 тыс. га таких угодий.

В агентстве отметили, что в 2011 году было построено и реконструировано 10,2 км противоэрозионных гидротехнических сооружений, 20 противоэрозионных прудов общей площадью 6,7 га и 8 водосбросных сооружений. Кроме того, 16 объектов находятся в стадии строительства.

В Госземагентстве напомнили, что основным источником финансирования мероприятий по охране земель являются средства, поступающие в соответствующие местные бюджеты в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

В частности, в 2011 году за счет средств, поступивших в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, на охрану земель использовано 37 млн. грн., что составляет 6% от общей суммы средств, поступивших на счета соответствующих местных советов в порядке возмещения потерь.