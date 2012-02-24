Кабмин создал территориальные органы Госветфитослужбы

Кабинет министров Украины создал территориальные органы Государственнойветеринарной и фитосанитарной службы. Об этом говорится в постановлении №125 от 22 февраля т.г., размещенном на правительственном портале.

Как говорится в документе, территориальные органы ведомства создаются путем преобразования территориальных органов Государственного комитета ветеринарной медицины, а также путем слияния государственных инспекций по карантину растений и государственных инспекций защиты растений.