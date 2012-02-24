Эксперты: расширение полномочий ТС вынуждает Россию применять к Украине давление

Приближение даты расширения полномочий Таможенного союза вынуждает Россию применять к Украине экономическое давление, и запрет на импорт сыра является лишь первым предупреждением.

Такое мнение высказали в своем отчете аналитики «Эрсте Банка».

Весьма вероятно, считают аналитики, что в ближайшие месяцы мы можем увидеть более жесткие санкции по отношению к Украине со стороны России. Прежде всего, это может касаться переговоров о цене на газ.

Как отмечают аналитики, в феврале 2012 года Россия запретила импорт сыров от трех украинских производителей. «Сыры составляют 79% экспорта всей молочной продукции из Украины. Производство сыров является чрезвычайно важной отраслью для экономики Украины, при этом Россия является ключевым рынком», - подчеркивает аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

Аналитики напоминают, что впервые Россия запретила почти на год импорт молочной продукции из Украины в январе 2006 года. Такие действия, очевидно, были политически мотивированными, и, похоже, сейчас запрет на экспорт украинских сыров также несет политический оттенок.

По словам аналитиков, Россия пытается активно убедить Украину вступить в Таможенный союз, но перспективы этого не устраивают украинское правительство. Комиссия Таможенного союза 1 июля 2012 года прекратит свое существование, и ее заменит Евразийская экономическая комиссия. Планируется, что этой комиссии будет постепенно передаваться часть полномочий национальных правительств.

Таким образом, полагают аналитики, Таможенный союз становится более похожим на организацию типа Евросоюза, где страны лишены части суверенитета. Однако, в отличие от равноправия стран-членов ЕС, значительные размеры экономики России определят ее доминирующее влияние на новую организацию. В то же время, интеграция с ЕС, первым этапом которой является зона свободной торговли, остается приоритетом для правительства Украины. Членство и в зоне свободной торговли ЕС, и в Таможенном союзе является взаимоисключающим, уверены аналитики «Эрсте Банка».

Как сообщал УНИАН, Россия запретила ввоз на свою территорию сыров трех украинских производителей - ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр" (Полтавская обл.). 8 февраля информация об этом была обнародована на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины такие претензии назвали безосновательными.

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