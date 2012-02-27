Еще 4 украинским предприятиям запрещена поставка сыра в Россию

Москва. Еще 4 украинским предприятиям запретили экспорт сыров в Россию.

Об этом УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора Любовь ВОРОПАЕВА.

«Действительно, Роспортебнадзор запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали - Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза», - сказала Л.ВОРОПАЕВА.

При этом она отказалась сообщить причины такого решения и посоветовала обратиться в посольство Украины.

В тоже время, в посольстве Украины в Москве сообщили, что Роспотребнадзор еще не прислал официального уведомления о своем решении, хотя и знают, что оно принято.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

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