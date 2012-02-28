Нормативная денежная оценка земли проведена в 93,1% населенных пунктов

В Украине нормативная денежная оценка земли проведена в 27737 населенных пунктах на площади 7,2 млн. га, что составляет 93,1% от их общего количества и 95,4% от их общей площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Как указывается в сообщении, в прошлом году нормативная денежная оценка земли проведена в 2277 населенных пунктах Украины.

В частности, нормативная денежная оценка в Киеве, Севастополе, населенных пунктах Волынской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Ривненской и Сумской областей проведена в полном объеме; в городах областного значения - на 99,4% от их общего количества; в городах районного значения — на 91,4%; в поселках — 92,7%; в селах — 93,1% от их общего количества.

В агентстве отметили, что в стадии завершения эти работы находятся в населенных пунктах Черкасской (99,9% от их общего количества), Тернопольской (99,6%), Ивано-Франковской (99,5%), Полтавской (99,4%) областей.