Украина в 2011 году уменьшила импорт мясной и молочной продукции

В 2011 году Украина сократила объем импорта мясной и молочной продукции на 132 тыс. тонн и 25 тыс. тонн соответственно.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на директора департамента животноводства Андрея ГЕТЮ.

Он отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря росту отечественного производства.

«В прошлом году в Украину импортировали 246 тыс. тонн мяса. Основными поставщиками стали Бразилия, Польша и Германия. В структуре импорта преобладало мясо птицы и свинины. Если же говорить об экспорте, то в 2011 году Украина экспортировала 80 тыс. тонн мяса в Россию, Белоруссию, Казахстан и Молдову», - сообщил А.ГЕТЯ.

«Импорт молока и молокопродуктов в 2011 году уменьшился на 25 тыс. тонн по сравнению с позапрошлым годом и составил 248 тыс. тонн. Основные поставщики продукции на отечественный рынок - Россия, Польша, Белоруссия, Франция и Германия», - сообщил А.ГЕТЯ.

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