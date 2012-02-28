Экспорт зерна из Украины в 2011-2012 МГ не превысит 20 млн. тонн — УАК

Экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2011 г. - 30 июня 2012 г.) не превысит 20 млн. тонн.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН президент «Украинской аграрной конфедерации» (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.

«Я думаю, что мы будем иметь объем (экспорта зерна - УНИАН), который не превысит 20 млн. тонн. Мы будем урожай прошлого сезона еще и в новом сезоне экспортировать», - сообщил Л.КОЗАЧЕНКО.

По его словам, такие низкие темпы экспорта связаны с введением экспортной пошлины на зерновые, затем погодными условиями и усложнением работы в портах, а также неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке. «Все это лишило нас возможности динамично экспортировать и выйти на те показатели, которые прогнозировало министерство, — это 25-26 млн. тонн», - отметил президент УАК.

Он отметил, что после отмены ледовой кампании в портах темпы экспорта увеличатся. «Изменяется ледовая обстановка, есть больше возможностей отгружать корабли, поэтому я думаю, что в текущем месяце на процентов 40 увеличится экспорт, но в основном за счет кукурузы. Вопрос экспорта пшеницы является проблематичным — прозвучало несколько заявлений о том, что правительство может ввести ограничения, поэтому экспортеры не рискуют особо, хотя небольшие объемы продовольственной пшеницы все-таки будут экспортироваться. Я думаю, что в месяц это количество не превысит 400 тыс. тонн», - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

Он добавил, что не реализованное на экспорт зерно не позволяет селянам получить запланированные доходы, что негативно повлияет на АПК, учитывая необходимость пересева 3,5 млн. га погибших озимых культур.

Как сообщал УНИАН, по данным УАК, на 1 февраля общий экспорт зерна с начала текущего МГ превысил 11,6 млн. тонн. По основным культурам общий экспорт из Украины составляет: пшеницы – 3,3 млн. тонн, кукурузы – 6,2 млн. тонн, ячменя – около 2 млн. тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что Украине удастся экспортировать в текущем маркетинговом сезоне 26 млн. тонн зерна.