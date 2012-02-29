На этой неделе в Киеве пройдут 14 сельскохозяйственных ярмарок

В Киеве 2 и 3 марта пройдут 14 традиционных сельскохозяйственных ярмарок, на которых будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 2 марта, в пятницу, ярмарки состоятся:

- в Голосеевском районе на просп. Академика Глушкова, 31-А;

- в Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-5;

- в Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- в Соломенском районе на ул. Образования, 8-20.

3 марта, в субботу, ярмарки пройдут:

- в Голосеевском районе на Стратегическом шоссе, 2-6;

- в Дарницком районе на ул. П.Григоренко, 32-Д;

- в Деснянском районе на ул. А.Сабурова (в пределах ул. Бальзака и

просп. Маяковского);

- в Днепровском районе на ул. А.Бучмы;

- в Оболонском районе на ул. М.Майорова, 1-5;

- в Печерском районе на ул. Красноармейской, 121;

- в Подольском районе на просп. Г.Гонгадзе, 18-32;

- в Святошинском районе на ул. Н.Семашко, 21;

- в Соломенском районе на ул. Стадионной;

- в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-36.

Продукция будет реализовываться по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.