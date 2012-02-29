На этой неделе в Киеве пройдут 14 сельскохозяйственных ярмарок
В Киеве 2 и 3 марта пройдут 14 традиционных сельскохозяйственных ярмарок, на которых будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 2 марта, в пятницу, ярмарки состоятся:
- в Голосеевском районе на просп. Академика Глушкова, 31-А;
- в Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-5;
- в Подольском районе на просп. Правды, 5-11;
- в Соломенском районе на ул. Образования, 8-20.
3 марта, в субботу, ярмарки пройдут:
- в Голосеевском районе на Стратегическом шоссе, 2-6;
- в Дарницком районе на ул. П.Григоренко, 32-Д;
- в Деснянском районе на ул. А.Сабурова (в пределах ул. Бальзака и
просп. Маяковского);
- в Днепровском районе на ул. А.Бучмы;
- в Оболонском районе на ул. М.Майорова, 1-5;
- в Печерском районе на ул. Красноармейской, 121;
- в Подольском районе на просп. Г.Гонгадзе, 18-32;
- в Святошинском районе на ул. Н.Семашко, 21;
- в Соломенском районе на ул. Стадионной;
- в Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-36.
Продукция будет реализовываться по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.