Для производителей молока разработают механизм адресной дотации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ срочно разработать механизм целевой адресной дотации из наличных бюджетных ресурсов производителям молока, которые несут экономически необоснованные убытки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Несколько дней в отдельных областях Украины наблюдается уменьшение закупочных цен на молоко. Однако соответствующего снижения цен на молочные продукты в магазинах граждане не видят. Я считаю, что Министерство аграрной политики и продовольствия и отдельные руководители областных администраций без надлежащего внимания отнеслись к проблеме, которая возникла. Не отреагировали на нее», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что для семей, которые содержат коров, продажа молока очень важная и постоянная статья доходов. Он также отметил, что люди начали терять от 30 до 70 копеек на литре молока. «Это ощутимый удар по семейным бюджетам. И одновременно потеря заинтересованности держать коров. Ведь доходы иногда уже не покрывают затраты. Продолжение такой тенденции угрожает также тем, что крестьяне начнут «сбрасывать» поголовье». А это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил также необходимость удешевления кормов для производителей молока. Также премьер считает необходимым пересмотреть подходы к государственной поддержке молочного животноводства.

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