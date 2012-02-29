Убытки аграриев от гибели 3,5 млн. га озимых оцениваются в 4 млрд. грн. - УКАБ

Убытки аграриев от гибели 3,5 млн. га озимых культур оцениваются в 4 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Владимир ЛАПА.

«В целом, если говорить о потерях приблизительно до 3,5 млн. га (озимых культур — УНИАН), а все в Украине приблизительно соглашаются, что такой уровень потерь может быть актуальным весной, то мы можем говорить о финансовых потерях сельхозпроизводителей до 4 млрд. грн.», - сказал В.ЛАПА.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в текущем году аграрии вынуждены будут пересевать 3,5 млн. га озимых культур, в том числе 3 млн. га зерновых и 0,5 млн. га — технических культур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ситуация с озимыми "аховая" - весной придется пересеивать...