Председателя Одесского облпотребсоюза выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Председателя Одесского облпотребсоюза Ивана НЕГОДУ выпустили из СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в облпотребсоюзе.

Согласно сообщению, во вторник, 28 февраля, Приморский районный суд постановил отказать следователю Шевченковского отдела милиции Виктории МЕЛЬНИЧЕНКО в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя Одесского облпотребсоюза. В тот же день И.НЕГОДА был отпущен из СИЗО, где провел 22 суток, под подписку о невыезде.

В своем постановлении Приморский районный суд отметил, что следствие так и не смогло доказать необходимость содержания И.НЕГОДЫ под стражей. «Органы досудебного следствия не предоставили суду достаточно данных, свидетельствующих о том, что И.НЕГОДА намерен скрываться от органов следствия и суда, - говорится в постановлении суда. – Данные органов досудебного следствия носят предположительный характер и не подтверждены какими-либо материалами уголовного дела». Кроме того, суд подчеркнул, что ранее Апелляционный суд Одесской области уже постановил изменить меру пресечения для И.НЕГОДЫ на подписку о невыезде. В постановлении отмечено, что следователь, в связи с решением апелляционного суда, в своем представлении должна была ставить вопрос о изменении ранее избранной меры пресечения, а не избрании новой.

Сразу же после оглашения решения суда Правление Центрального союза потребительских обществ Украины (Укоопсоюз), которое выражает интересы 500 тысяч жителей Украины, поздравило своего коллегу со справедливым решением суда и долгожданным возвращением домой к родным. «Через несколько дней И.НЕГОДА будет праздновать свой 68 день рожденья и мы искренне рады, что он сможет это сделать дома. Мы так же искренне надеемся, что справедливость и непредвзятость будут сохранены, и нам удастся восстановить деловую репутацию нашего коллеги, который всегда был уважаемым человеком как у нас в организации, так и у себя в Одесской области”, - заявил председатель правления Укоопсоюза Владислав ГОНЧАРЕНКО.

Как сообщалось ранее, правление Укоопсоюза обратилось к прокурору Одессой области с просьбой взять на личный контроль ситуацию с задержанием председателя облпотребсоюза.

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