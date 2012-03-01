АМКУ рекомендовал птицефабрикам воздержаться от необоснованных цен на яйца

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал 30 птицефабрикам и 9 ритейлерам воздержаться от установления экономически необоснованных цен на куриные яйца.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в ходе заседания АМКУ.

Эти требования касаются предприятий-производителей, которые входят в группы «Авангард», «Овостар-Юнион», «Интер», а также розничных торговых сетей ООО «Фудмаркет», ООО «Эко», ООО «Метро кэш энд кэрри - Украина», ЧАО «Фуршет», ООО «Ашан-Украина гипермаркет», группы компаний Fozzy Group, ООО «Пакко-холдинг», ПИИ «Билла-Украина» и ООО «АТБ-маркет».

По данным АМКУ, субъекты хозяйствования, которые входят в эти группы производителей, а также указанные торговые сети имеют признаки доминирующего положения на соответствующих региональных рынках.

В рекомендательном письме, текстом которого располагает УНИАН, говорится, что на протяжении декабря 2011 года отпускные цены на яйца выросли на 4%. При этом в феврале 2012 года птицефабрики повысили оптово-отпускные цены на яйца куриные почти на 18%.

Средние розничные цены на яйца в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем 2011 года выросли на 6% и составляли 8,64 грн. за десяток.

При этом на начало февраля разница между оптово-отпускными и розничными ценами на яйца составляла почти 39%, хотя на начало января эта разница составляла 18%.

Отмечается, что среди объективных причин роста оптово-отпускных цен на яйца производители назвали рост производственных затрат, в частности, комбикормов или фуражного зерна, а также энергозатрат.

При этом АМКУ провел исследования и установил, что средние цены на фуражное зерно, шрот подсолнечника и соли, которые являются основой для комбикормов для птицы, на протяжении декабря 2011 – февраля 2012 года существенно не изменялись и не могли стать причиной роста уровня оптово-отпускных цен на яйца в феврале 2012 года.

При этом отмечается, что объем производства и продажи яиц в декабре 2011 и январе 2012 года демонстрирует отсутствие повышенного спроса на куриные яйца в этот период.

«Таким образом, анализ экономической ситуации на рынке яиц куриных с декабря 2011 года по февраль 2012 года включительно показал отсутствие объективных экономических причин, которые могли бы обусловить существенный рост цен на куриные яйца», - говорится в рекомендательном письме АМКУ, адресованном птицефабрикам.

В связи с этим, АМКУ рекомендовал производителям и розничным сетям «воздержаться от совершения действий относительно установления оптово-отпускных цен на яйца куриные, которые невозможно было бы установить при условии существования значительной конкуренции на рынке, в частности, на протяжении марта-апреля 2012 года».

Отмечается, что о результатах рассмотрения этих рекомендаций компании обязаны сообщить АМКУ в десятидневный срок со дня их получения.

В АМКУ подчеркнули необходимость выполнения этих рекомендаций и обеспечения ценовой стабильности на рынке куриных яиц накануне пасхальных праздников.

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