Госветфитослужба рассказала, когда снимут запрет на ввоз свинины из Беларуси

Первый заместитель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир ГОРЖЕЕВ рассказал, что запрет на ввоз в Украину свинины из Беларуси будет снят после предоставления доказательств того, что на территории Беларуси нет признаков африканской чумы свиней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«... Они (факты африканской чумы свиней на территории Беларуси - УНИАН) не выявлены. Мы говорим о большой вероятности занесения возбудителя из Российской Федерации...» - сказал он.

По словам В.ГОРЖЕЕВА, не исключено, что инспектор Госветфитослужбы Украины выедет в Республику Беларусь, чтобы на месте удостовериться в том, что там нет этой болезни. В то же время, Украина почти не импортирует из Беларуси мясные продукты, напомнил он.

Также В.ГОРЖЕЕВ сообщил, что для того, чтобы возобновить импорт в Украину молока, белорусская сторона должна предоставить гарантии, что ее продукция контролируется соответствующими государственными органами. «Белорусская сторона должна предоставить все гарантии в том, что специалисты ветеринарной медицины Республики Беларусь полностью контролируют ситуацию относительно здоровья животных, болезней животных, содержания антибиотиков в сырье и в готовой продукции, что все эти процессы с их стороны контролируются», - отметил В.ГОРЖЕЕВ.

По его словам, гарантии могут быть как документальными, либо же это будет поездка украинских специалистов в Беларусь.

Он также напомнил, что объемы импорта молочной продукции из Беларуси зависят от сезона и колеблются на уровне 1 тыс. тонн в месяц.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Республики Беларусь.

Кроме того, с 29 февраля Украина временно запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней.