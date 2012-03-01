В Донецкой области произошёл обвал в «копанке», где работало 5 человек

В Донецкой области в настоящее время на месте обвала «копанки» ведутся горно-спасательные работы, потерпевшие пока не обнаружены.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня в 12:10 в Енакиевский горотдел милиции поступила информация от представителей местной газеты о том, что вблизи посёлка Коютино города Углегорска произошёл обвал в «копанке», имеются жертвы.

На место происшествия выехало руководство местной милиции и прокуратуры, следственно-оперативная группа Енакиевского горотдела МВД, представители МЧС и горноспасатели.

По словам родственников людей, работавших в этой «копанке», на момент обвала в ней находились 5 человек.

По состоянию на 15.30 тела потерпевших не обнаружены.

На месте происшествия ведутся горно-спасательные работы.

По данному факту Енакиевским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее гибель людей».

Правоохранители принимают меры для установления организаторов несанкционированной угледобычи, а также рабочих данной «копанки», заключено в сообщении ГУМВД.