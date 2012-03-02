Японцы предлагают продолжить на Житомирщине проект очищения загрязненных радиацией земель

Японская благотворительная организация „Чернобыль-Тюбу” предлагает власти Житомирской области продолжить проект по выращиванию рапса на загрязненных землях с целью очищения их от радионуклидов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, "в облгосадминистрации состоялась встреча власти с делегацией японской благотворительной организации „Чернобыль-Тюбу” из города Нагоя".

Н.ДЕЙСАН уточнил, что с 2007 года в Житомирской области продолжается осуществление совместного украинско-японского проекта „Рапс для возрождения Народицского района”. Его цель - доказать, что посевами рапса можно эффективно очищать землю от радиоактивного загрязнения и одновременно получать альтернативные виды топлива – биогаз и биодизель.

"На протяжении последних пяти лет проводился эксперимент на землях бывшего сельскохозяйственного предприятия за селом Старое Шарно Народичского района – подбирались наиболее урожайные сорта рапса, которые дают наибольший урожай и рапсовое масло. Благодаря эксперименту удалось определить лучшие сорта рапса и условия, при которых происходит ускорение очистки земли от радиации", - сказал Н.ДЕЙСАН.

Эксперимент завершился в прошлом году, поэтому встал вопрос практического внедрения его результатов. В связи с этим представители японской неправительственной организации „Чернобыль-Тюбу” предлагают житомирской областной власти продолжить проект „Рапс для возрождения Народичского района”. Организация берет на себя обязательство на протяжении 3-5 лет выделять 100 тыс. долларов на финансирование полевых работ и создание биодизельной и биогазовой установки.

Финансирование будет осуществляться через расчетный счет и под общим руководством благотворительного фонда „Заложники Чернобыля”.

Н.ДЕЙСАН отметил, что в Народицском районе есть 1400 га земель, которые по уровню загрязнения относятся ко ІІ зоне. „С помощью рапса через несколько лет их можно будет отнести к ІІІ зоне. Однозначно, облгосадминистрация и областной совет примут участие в софинансировании и окажут всяческое содействие реализации проекта”, - сказал он.

Для разработки конкретного плана действий по внедрению проекта „Рапс для Народичского района” создана рабочая группа, в состав которой вошли участники встречи. Она предоставит план действий на утверждение руководителям области и японской стороне.