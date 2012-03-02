Вертикальная кооперация агропредприятий позволит привлечь инвестиции в отрасль - Фирташ

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ считает, что наиболее эффективным средством привлечения инвестиций в сельское хозяйство является вертикальная кооперация агропредприятий. Такое мнение он высказал сегодня во время встречи с бизнес-активом и руководством Черкасской области.

Для закупки техники, внедрения высокоэффективных технологий необходимы многомиллиардные инвестиции. «Самое эффективное решение – кооперирование предприятий для выстраивания вертикальных производственных цепочек: от выращивания сырья до его переработки и сбыта», – цитирует Д.ФИРТАША пресс-служба Федерации.

По словам Главы ФРУ, Федерация работодателей может представить новые возможности для кооперации поставщикам сельскохозяйственного сырья, предприятиям сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности, транспортным, торговым компаниям.

На встрече также отмечалось, что а сегодня продуктивность сельского хозяйства в Украине в 2-3 раза ниже, чем в странах Западной Европы. В связи з этим Д.ФИРТАШ отметил, что нужно «...идти на полшага – шаг впереди наших конкурентов, ... привлекать не просто новые, а самые современные технологии. По сути, мы должны совершить технологическую революцию в сельском хозяйстве, вывести отрасль на новый уровень развития», – отметил Глава Федерации работодателей.

По словам Д.ФИРТАША, в Украине нужно серьезно нарастить объемы производства сельхозпродукции, развивать перерабатывающую промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и увеличивать экспорт полуфабрикатов и готовой продукции.

«...если мы будем развивать аграрный сектор, то он, в свою очередь, даст развитие другим отраслям: пищевой промышленности, транспорту, химии», – подчеркнул глава украинских работодателей. Кроме того, рост производства сельхозпродукции позволит сократить импорт продовольствия.

Д.ФИРТАШ также напомнил, что за последние годы в Украине исчезли 360 сел, подъем сельского хозяйства сможет дать толчок развитию сельских регионов. «Украина может стать одним из лидеров по экспорту продовольствия в мире. И здесь ключевую роль должны сыграть регионы, где хорошо развита аграрная промышленность», подытожил Д.ФИРТАШ.

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