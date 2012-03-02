Центр потребительских экспертиз «ТЕСТ» поставил "отлично" куриной приправе «Мивина»

Куриная приправа «Мивина» получила оценку «отлично» по результатам исследования, проведенного научно-исследовательским центром независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ».

«ТЕСТ» провел тестирование пяти образцов куриных приправ, которые были куплены в магазинах Киева. Проверялись состав приправ, их маркировка и упаковка. По всем пунктам тестирования куриная приправа «Мивина» получила общую оценку «отлично».

Дегустацию приправ решено было провести, приготовив их в виде бульона, согласно рекомендациям на упаковках. Дегустация продукта также подтвердила высокое качество куриной приправы «Мивина». Исследователи отметили ее выраженный овощной аромат и насыщенный вкус.

«Результаты независимого тестирования куриной приправы «Мивина» еще раз подтверждают высокое качество нашей продукции (совсем недавно рецептура приправ ТМ «Мивина» была обновлена и улучшена). Каждая хозяйка использует в домашней кулинарии приправы и специи, стараясь придать блюдам особый вкус и аромат. Мы хорошо понимаем, что очень важным для современных хозяек является вопрос натуральности и безопасности используемых приправ», – сказал Владимир Вендл, руководитель кулинарного направления Nestlé в Украине и Молдове.

Справочно: Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFÉ, Nesquik,, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч».

В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestlé S.A приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных, мороженое.

Общий объем продаж Nestlé в Украине в 2011 году составил 4,66 млрд. гривен. Рост продаж достиг 23%. В 2011 году предприятия Nestlé в Украине выплатили в государственный бюджет 303 млн. гривен различных налогов и сборов. С 2004 года Nestlé S.A. инвестировала в экономику Украины 2,5 млрд. гривен.

Nestlé является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Штат компании насчитывает 328 000 сотрудников. Сегодня Nestlé принадлежит 461 фабрик в 83 странах мира. Годовой объем продаж Nestlé в мире достиг в 2011 году 83,6 млрд. швейцарских франков. Продукция Nestlé представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlé владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической промышленности.