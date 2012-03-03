В Крыму на выходные объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе до понедельника, 5 марта, из-за ожидаемого ухудшения погодных условий и просит жителей региона и туристов отложить походы в горы и не выезжать на рыбалку и охоту.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют на полуострове сильный снег и гололед.

«Могут возникнуть сложности в работе транспорта, при проведении аварийно-восстановительных и высотных работ. Обледенение и порывистый ветер способны повлечь за собой повреждение или обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных рекламных конструкций, нарушения в работе систем ЖКХ», - предупредили в МЧС.

Спасатели советуют владельцам автомобилей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.