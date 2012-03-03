Беларусь выдвинула ультиматум Украине

Беларусь выдвинула ультиматум против запрета на ввоз в Украину белорусской молочной и мясной продукции, и при этом заявила о возможном запрете на ввоз на свою территорию украинского подсолнечного масла, соли и т.д.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода, ссылаясь на заявление председателя Говетфитослужбы Украины Ивана БИСЮКА по итогам встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхоза Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ.

«Белорусская сторона во время официальной встречи никоим образом не опровергла замечания Госветфитослужбы Украины, и вместо предложенных совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15:00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности, масла, соли, кукурузы, кондитерских изделия и шрота”, - сказал И.БИСЮК.

По его словам, любые предложения Госветфитослужбы разрешить ситуацию путем устранения недостатков со стороны белорусских перерабатывающих предприятий и проверки планов мониторинга по антибиотиках белорусской стороной не воспринимаются. Вместо этого Беларусь, как член Таможенного союза, сообщила Украине о том, что будет просить поддержки у стран-членов Таможенного союза о введении запрета на импорт украинской продукции в страны ТС.

Председатель Госветфитослужбы напомнил, что, согласно украинскому законодательству, которое соответствует европейским требованиям, наличие антибиотиков в готовой пищевой продукции не допускается. Украинская сторона неоднократно направляла официальные письма с предупреждениями и рекомендациями по устранению нарушений, в частности, письмо от 5 октября за № 15-3-1-16-8644.

«К сожалению, в Департаменте ветеринарии и продовольствия Министерства сельского хозяйства Республики не отреагировали на замечание, а уже в феврале этого года случаи выявления антибиотиков в молочной продукции стали массовыми », - сказал И.БИСЮК.

Он заверил, что именно в связи с массовостью выявления антибиотиков, было принято решение о временном ограничении ввоза белорусских молочных продуктов на территорию Украины.

«Мы будем стараться найти взаимопонимание, и думаю мы его найдем », - отметил И.БИСЮК.

При этом, по его словам, касательно мясной продукции, которая тоже оказалась под запретом из-за мер по недопущению возбудителя африканской чумы свиней на территорию Украины, представители Беларуси выразили готовность предоставить соответствующие документы и разрешения инспекции поголовья свиней.

«На сегодня украино-белорусское сотрудничество требует конструктивного диалога, а не ультимативных формулировок », - резюмировал И.БИСЮК.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Республики Беларусь.

Кроме того, с 29 февраля Украина временно запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней.