Госветфитослужба уточнила, когда может возобновиться импорт продукции из Беларуси

Председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК не исключает, что поставки молочной продукции производства Беларуси в Украину будут возобновлены в случае соответствующего содействия белорусской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в субботу.

«Возобновление возможно через три-четыре недели - это если мы проводим работу, тесно сотрудничаем, и по нашим требованиям предоставляются все необходимые материалы, и мы удостоверяемся в том, что они (белорусская сторона – УНИАН) смогут обеспечить контроль за антибиотиками. Тогда так», - сказал И.БИСЮК.

По его словам, на первом этапе Госветфитослужба затребует от белорусской стороны соответствующие документы о мониторинге качества молочной продукции, которая производится на белорусских предприятиях.

После этого, возможно проведение командирования инспекторов в Беларусь для проверки всей системы мониторинга безопасности продуктов питания.

Что касается мясной продукции, то, по словам И.БИСЮКА, белорусская сторона заверят, что были проведены учения на случай выявления африканской чумы. По заверениям белорусской стороны, в ближайшее время планируется проведение таких же учений, на которых, по словам И.БИСЮКА, планируется присутствие и украинских специалистов.

Как отметил председатель Госветфитослужбы, если были факты африканской чумы, то скрыть их невозможно.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Республики Беларусь. Как сообщили в Госветфитослужбе, такое решение обусловлено систематическим нарушением ветеринарно-санитарных требований Украины при импорте продукции из Беларуси.

В частности, выявлено превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах белорусских производителей.

Кроме того, с 29 февраля Украина временно запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней.

Запрет носит временный характер и введен до выяснения причин, по которым в одном из сел Беларуси было уничтожено все поголовье свиней из частных хозяйств граждан.

В то же время, согласно заявлениям Министерства сельского хозяйства Беларуси и департамента ветеринарного и продовольственного контроля республики, указанные действия были осуществлены в рамках учебы по борьбе с африканской чумой свиней.

Беларусь заявила о возможном ответном запрете с понедельника, 5 марта, на ввоз ряда украинских продуктов питания.