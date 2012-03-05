МЧС прогнозирует повышение уровня воды в реках до критического в ряде регионов

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций прогнозируют повышение уровня воды в реках до критического уровня в некоторых регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента гражданской защиты МЧС Василий КВАШУК.

«Можно констатировать, что в целом прогноз (относительно водополья – УНИАН) не изменился. Ситуация остается стабильной, идет обычное развитие водополья. Днем мы видели потепление, а ночью, как правило, наступали морозы, что способствовало постепенному уменьшению снежного покрова и пропуска водополья», - сказал В.КВАШУК.

По его словам, вероятнее всего, до критического уровня вода поднимется в бассейне реки Припять, в частности на севере Волынской и Ривненской области, а также в Луцке.

Кроме того, вода может достичь критических отметок в бассейне реки Западный Буг, в частности в Сокальском районе и городе Червонограде.

«Также вероятность подтопления и выхода воды на заводь имеется в районе реки Днестр. На востоке Украины - это бассейн реки Сиверский Донец, в частности реки Айдар, уровень воды здесь прогнозируется выше нормы», - отметил В.КВАШУК.

При этом он добавил, что на Днепре и Десне вода до критического уровня не будет повышаться. По словам В.КВАШУКА, коттеджным городкам, находящимся в районах этих рек, ничего не грозит.