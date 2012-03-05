Беларусь не будет вводить ответные меры в отношении Украины

Минск. Беларусь не будет вводить ответные ограничительные меры в отношении Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении с 15:00 часов 5 марта 2012 года белорусской стороной ответного запрета на импорт украинской продукции, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора информирует, что между украинской и белорусской сторонами налажен конструктивный диалог, проводится обмен информацией, и в рабочем порядке оперативно рассматриваются вопросы, вызвавшие подозрения у Госветфитослужбы Украины», - говорится в сообщении Минсельхозпрода Беларуси.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора также отметили, что белорусская сторона намерена найти взаимопонимание с украинской стороной без введения ответных ограничительных мер.

Как сообщалось, Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, продукции и сырья из них.

При этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что запрет на ввоз в Украину белорусской мясомолочной продукции является временным ограничением.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И. БИСЮК по итогам состоявшейся 2 марта в Киеве встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхозпрода Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ заявил, что «белорусская сторона полностью согласилась с замечаниями, но вместо совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15.00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности масла, соли, кукурузы, кондитерских изделий и шрота».

3 марта 2012 года Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси было отправлено официальное письмо главе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И.БИСЮКУ с просьбой направить протоколы испытаний и другую имеющуюся в его ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции.

В конце этого же дня от украинской стороны в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси поступил запрос с перечнем вопросов относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов.

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