Индия ввела запрет на экспорт хлопка

Индия, второй в мире производитель и экспортер хлопка, ввела запрет на его вывоз из страны, чтобы защитить интересы местных производителей, сообщает AFP.

Как отмечает Reuters, срок запрета не определен; ограничения будут действовать до особого распоряжения правительства.

Как заявил исполнительный директор Cotton Textiles Export Promotion Council Сиддхартха Раджагопал, объем экспорта хлопка в прошлом финансовом году (заканчивается в марте 2012-го) превысил ожидания властей. Индия экспортировала за год 8,5 миллиона тюков хлопка (в тюке - 170 килограммов), тогда как в правительстве рассчитывали, что этот показатель составит 8,4 миллиона тюков.

По словам Раджагопала, с учетом возросшего спроса на хлопок со стороны Китая, экспорт сырья из Индии в текущем году может превысить 10 миллионов тюков. В то же время в январе в государственном Cotton Advisory Board снизили прогноз по урожаю хлопка в 2012 году с 35,6 миллиона до 34,5 миллиона тюков.

Ранее индийские власти с целью поддержки местных производителей повысили минимальную цену на хлопок на 300 рупий - до 3,3 тысячи рупий (около 66 долларов) за 100 килограммов.