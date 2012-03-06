«Коктебель» признан банкротом

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым признал банкротом ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (АР Крым), которое специализируется на производстве марочных и ординарных коньяков и вин.

Как говорится в официальном сообщении, опубликованном в газете «Голос Украины», соответствующее постановление принято 23 февраля 2012 года. Ликвидатором компании назначен арбитражный управляющий Василий КУХТА.

Справка УНИАН. ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» - производитель коньяков, вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников. На территории ЗАО «ЗМВК «Коктебель» находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека.

Предприятие входило в группу компаний «Союз-Виктан».

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