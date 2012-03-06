Торговые отношения Беларуси и Украины осложнились из-за разных стандартов - Бессмертный

Бывший посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что проблемы в двухсторонней торговле между Беларусью и Украиной возникли в связи с применением в странах различных стандартизированных подходов к качеству продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Р.БЕССМЕРТНЫЙ высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Причиной перехода этой темы в политическую плоскость стало, в первую очередь, то, что Украина и Беларусь находятся в рамках разных стандартов: Украина постепенно переходит к стандартам ВТО, а Беларусь находится в рамках ГОСТов", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его мнению, украинско-белорусские торговые проблемы усилили и действия России по запрету ввоза на свою территорию украинской молочной продукции. "Это тот стимул, который обусловил этот шаг, потому что есть единая таможенная зона для Казахстана, России, Беларуси, и есть Украина – это два разных субъекта международных экономических торговых отношений. Поэтому очевидно, что в рамках двусторонних отношений Украина и Беларусь эти вопросы не могут быть решены", - считает он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что факты нарушения фитосанитарных норм в белорусской продукции и ранее фиксировались почти каждый месяц. "Партии просто возвращались, и стороны продолжали контролировать друг друга, указывая на те или другие недостатки", - уточнил бывший дипломат.

По его словам, такие проблемы разрешались в рамках двухсторонней межправительственной комиссии на уровне первых заместителей глав правительств Украины и Беларуси Андрея КЛЮЕВА и Владимира СЕМАШКО.

"В связи с тем, что КЛЮЕВ был перемещен на другую должность, этим вопросом, очевидно, не кому было заниматься на высшем уровне, поэтому ничего и не оставалось, как обнародовать, чтобы остановить эти партии, которые, вероятно, фитосанитарная ветеринарная служба имела основания вернуть", - пояснил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, продукции и сырья из них.

При этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что запрет на ввоз в Украину белорусской мясомолочной продукции является временным ограничением.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И. БИСЮК по итогам состоявшейся 2 марта в Киеве встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхозпрода Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ заявил, что «белорусская сторона полностью согласилась с замечаниями, но вместо совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15.00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности масла, соли, кукурузы, кондитерских изделий и шрота».

3 марта 2012 года Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси направил официальное письмо главе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И.БИСЮКУ с просьбой предоставить протоколы испытаний и другую имеющуюся в ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции.

В конце этого же дня украинская сторона направила в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси свой запрос с перечнем вопросов о действующей в Республике Беларусь системе государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов.

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