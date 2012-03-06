Кабмин утвердил объем формирования государственного интервенционного фонда

Кабинет министров Украины утвердил объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2012-2013 маркетинговом периоде (МГ).

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 5 марта 2012 г. № 172, опубликованном на правительственном портале. Согласно документу, минимальный объем формирования запасов пшеницы твердой и мягкой, смеси пшеницы и ржи (меслин) утвержден в размере 2 млн. 2,5 тыс. тонн, ржи озимой — 90 тыс. тонн, ячменя — 20 тыс. тонн, сахара-песка (свекловичного) — 366,6 тыс. тонн, кукурузы — 29 тыс. тонн, молока сухого — 6 тыс. тонн, масла сливочного — 15,4 тыс. тонн, гречневой крупы — 40 тыс. тонн, овса — 22,4 тыс. тонн, проса — 20 тыс. тонн и гороха — 13 тыс. тонн.